"أرضنا مستقبلنا".. ثقافة الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للبيئة

شهدت مواقع فرع ثقافة الوادي الجديد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للبيئة.

ونظم قصر ثقافة الخارجة محاضرة بعنوان "أرضنا مستقبلنا" تناول خلالها عادل سبع - من مكتب خدمة المواطنين بمكتب وزارة البيئة، أنواع البيئات، موضحا مفهوم التلوث وأضراره على الكائنات الحية، وأهمية إعادة تدوير المخلفات، أعقب ذلك ورشة لتعليم التلوين على الفخار.

وفي سياق متصل أعد قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة حكي بعنوان "البيئة.. كيف نحميها"، تلاها ورشة فنية بعنوان "بيئة نظيفة" قامت خلالها الفنانة منال سيد، بتدريب الأطفال على تصميم لوحات معبرة بألوان مختلفة.

وشهدت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، ورشة حكي ببيت ثقافة بلاط، قدمها تامر رمضان مدير محمية الحلف الكبير، بجانب مسابقات ثقافية للأطفال وفقرة اكتشاف مواهب أدبية.

كما شهد كل من بيت ثقافة الراشدة، بيت ثقافة الجديدة، ومكتبة الطفل والشباب ببغداد، لقاءات للتوعية بمخاطر التلوث البيئي، بجانب ورش حكي حول "كيفية حماية كوكب الارض من التلوث" ببيت ثقافة ناصر الثورة ومكتبة الطفل والشباب بباريس.

وفي قصر ثقافة موط أقيمت ورشة تصميم أشكال فنية بخامات بلاستيكية معاد تدويرها، ونفذ بيت ثقافة المنيرة ورشة بعنوان "بيئة نظيفة.. حياة أفضل".

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