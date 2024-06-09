ads
الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسئول عسكري إسرائيلي سابق: صفقة التبادل لصالحنا أكثر لأننا نواجه تهديدا وجوديا في الشمال

يسرائيل زيف الرئيس
يسرائيل زيف الرئيس السابق لشعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال يسرائيل زيف الرئيس السابق لشعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي، إن الصفقة تصب في صالحنا أكثر لأننا نواجه تهديدا وجوديا في الشمال،وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، واللواء في الاحتياط الإسرائيلي يسرائيل زيف، تأكيده أنّ "الصفقة وحدها هي التي يمكنها إعادة الأسرى الإسرائيليين".

وأكد محلّل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عاموس هرئل، أمس السبت، أنّ عملية استعادة الأسرى الأربعة التي نفّذها الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات، وفّرت ما وصفها بـ"حقنة تشجيع تشتد حاجة الجمهور الإسرائيلي إليها "، مُشيراً إلى أنّه ليس من الواقعي توقّع استعادة بقية الأسرى بذات الطريقة.

كما شدّد هرئل على أنّ "إسرائيل ليست قريبة من النصر المطلق"، مُضيفاً أنّ إعادة عدد كبير من الأسرى الموجودين في قطاع غزة، "ستتم فقط ضمن صفقة تتطلب تنازلات كبيرة".

وأتى ذلك فيما شهدت الأراضي المحتلة تظاهرات ضخمة، للمطالبة بعقد صفقة لإطلاق سراح الأسرى من قبضة المقاومة.

الرئيس السابق لشعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي الصفقة الجيش الإسرائيلي تأكيده أن الصفقة وحدها هي التي يمكنها إعادة