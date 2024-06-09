مسئول عسكري إسرائيلي سابق: صفقة التبادل لصالحنا أكثر لأننا نواجه تهديدا وجوديا في الشمال

قال يسرائيل زيف الرئيس السابق لشعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي، إن الصفقة تصب في صالحنا أكثر لأننا نواجه تهديدا وجوديا في الشمال،وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، واللواء في الاحتياط الإسرائيلي يسرائيل زيف، تأكيده أنّ "الصفقة وحدها هي التي يمكنها إعادة الأسرى الإسرائيليين".

وأكد محلّل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عاموس هرئل، أمس السبت، أنّ عملية استعادة الأسرى الأربعة التي نفّذها الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات، وفّرت ما وصفها بـ"حقنة تشجيع تشتد حاجة الجمهور الإسرائيلي إليها "، مُشيراً إلى أنّه ليس من الواقعي توقّع استعادة بقية الأسرى بذات الطريقة.

كما شدّد هرئل على أنّ "إسرائيل ليست قريبة من النصر المطلق"، مُضيفاً أنّ إعادة عدد كبير من الأسرى الموجودين في قطاع غزة، "ستتم فقط ضمن صفقة تتطلب تنازلات كبيرة".

وأتى ذلك فيما شهدت الأراضي المحتلة تظاهرات ضخمة، للمطالبة بعقد صفقة لإطلاق سراح الأسرى من قبضة المقاومة.