اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد 9 يونيو 2024، أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه لأجل 91، 273 يوم، بالتنسيق مع وزارة المالية.

يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.