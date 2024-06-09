بالأسماء.. مصرع وإصابة 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

لقي 8 عمال مصرعهم في الحال وأصيب 8 آخرين بكسور وجروج متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق ماسترز بإتجاه مركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين وجثث المتوفيين لمستشفي وادي النطرون التخصصي.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ( ربع نقل)، محملة بالعمالة الزراعية، بطريق ماسترز باتجاه مركز بدر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق ماستر، بنطاق ذات المركز، مما أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

أسماء مصابي وضحايا الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وهم كل من:" ز.خ، 16 عامًا، ص.م، 16 عامًا، ع.خ، 23 عامًا، م.ر، 17 عامًا، ا.ال، 15 عامًا، م.ع، 29 عامًا، ع.م، 42 عامًا، م.ع، 48 عامًا"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وكما أسفر الحادث عن وفاة كلًا من:" ع .ال، 45 عامًا، ا.س، 17 عامًا، س.و، 33 عامًا، ي.ا، 40 عامًا، ع.ر، 32 عامًا، م.ا، 28 عامًا"، وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ المتوتي بمستشفي وادي النطرون التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.