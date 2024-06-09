أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام فلسطيني، اليوم الأحد، أن طائرات الاحتلال المروحية تطلق نيرانها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وسقوط عدد من المصابين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين. وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة. وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل وفتشتها واعتدت على ساكنيها، واتخذت عددا منها نقاطا للمراقبة. ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة خاضها المقاومون مع قوات الاحتلال، فجروا خلالها عبوات ناسفة بآليات الاحتلال.