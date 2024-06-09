انتهاكا للقانون الدولي.. لبنان يدين المجزرة الإسرائيلية في مخيم النصيرات

أفادت قناة "القاهرة الاخبارية"في نبأ عاجل لها، اليوم الأحد، أن لبنان يدين المجزرة الإسرائيلية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ويؤكد أنها تمثل انتهاكا خطيرا وواضحا للقانون الدولي الإنساني.

ويدعو لبنان المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحرك بشكل فوري وحاسم لوقف المجازر والاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

مجزرة النصيرات

حرَّر الجيش الإسرائيلي 4 محتجزين أحياء من وسط قطاع غزة، في عملية دراماتيكية، استخدم فيها كل أنواع الأسلحة براً وبحراً وجواً، مخلّفاً مجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 210 قتلى فلسطينيين و400 جريح، فيما قُتل جندي من وحدة اليمام الخاصة.

وفي وقت قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية ستتكرر في القطاع حتى إعادة جميع المحتجزين، أعلن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس إرجاء مؤتمر صحافي كان يُفترض أن يعلن فيه استقالته من الحكومة.