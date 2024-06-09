أسعار الذهب اليوم الأحد 9 يونيو 2024

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 9 يونيو 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3531 جنيها للبيع، و 3542 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3090 جنيها للبيع، و 3100 جنيه للشراء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2648 جنيه للبيع، و 2657 جنيه للشراء .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2065 جنيه للبيع، و 2072 جنيه للشراء .

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 24.72 ألف جنيه للبيع، و 24.8 ألف جنيه للشراء.

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2293 دولار للبيع، و 2294 دولار للشراء.