اليوم.. طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية بالشرقية يؤدون الامتحان في مادة الجغرافيا

يؤدي طلاب القسم الادبي بالثانوية الأزهرية في محافظة الشرقية، اليوم الاحد ، امتحانات العام الدراسي 2024/2023 في مادة الجغرافيا للمبصرين وذلك على مستوى 17 إدارة تعليمية، ووسط تطبيق كل الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب والملاحظين والعاملين بالمعاهد المنعقد بها الامتحانات.

وأكد الدكتور السيد الجنيدي رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي من المقرر أن يتقدم لها هذا العام نحو 23 ألف طالب وطالبة بقسميها العلمي والأدبي موزعين على 60 لجنة امتحانية بمختلف المراكز والمدن.

وشدد السيد الجنيدي، على أهمية التكاتف والتعاون بين رؤساء اللجان والملاحظين وتوزيعهم بشكل يحقق العدالة في ضبط اللجان وفق ضوابط وتعليمات رئاسة القطاع فضلا عن تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأشار رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، إلى أنه جرى التأكيد على ضبط وإحكام الرقابة باللجان حتى يتحقق المنشود من العملية الامتحانية وكذلك احتواء الطلاب وتوفير المناخ التربوي الملائم لأداء الامتحانات بهدوء ويسر، معرباً عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.