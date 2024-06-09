فصائل فلسطينية: استهدفنا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا شرقي رفح

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، استهدفنا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا شرقي رفح الفلسطينية وحققنا إصابات في صفوف طاقمها، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وبالأمس، حرَّر الجيش الإسرائيلي 4 محتجزين أحياء من وسط قطاع غزة، في عملية دراماتيكية، استخدم فيها كل أنواع الأسلحة براً وبحراً وجواً، مخلّفاً مجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 210 قتلى فلسطينيين و400 جريح، فيما قُتل جندي من وحدة اليمام الخاصة.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية ستتكرر في القطاع حتى إعادة جميع المحتجزين، أعلن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس إرجاء مؤتمر صحافي كان يُفترض أن يعلن فيه استقالته من الحكومة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 247 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية الآمرة بمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ووقف العمليات العسكرية في رفح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.