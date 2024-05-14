تشييع جنازة صبي توفي في حادث دهس جرار زراعى بالفيوم

شيع المئات من أهالي مركز أبشواي بمحافظة الفيوم جثمان الطفل " حازم بلال" الذي توفي نتيجة دهس تحت عجلات جرار زراعي .

وسادت حالة من الحزن الشديد على أهالي مركز أبشواي أثناء تشييع الجنازة واتشحت النساء بالسواد حزنا على الطفل.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور مركز شرطة أبشواي يفيد بوقوع حادث دهس جرار زراعي لدراجة بخارية، أسفر عن وفاة "يوسف بلال"، 6 سنوات، وأصيب شقيقه "حازم " 7 سنوات.

انتقلت قوة من المركز بقيادة رئيس مباحث أبشواي، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل «يوسف بلال، وشقيقه حازم، أمام منزل أسرته بذات المركز دهسهم جرار الزراعي، حال رجوعه للخلف مما أدى إلى وفاته أحدهم وإصابة آخر .

بسؤال والد الطفل المدعو «بلال عجمي»، 46 عامًا، عامل، ومقيم بذات المركز ، في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك، وتمكنت مباحث المركز من ضبط قائد الجرار الزراعي وبمواجهته، في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

وورد تقرير مفتش الصحة بصحة أبشواي يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

وتم الدفع بسيارتي إسعاف، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.