الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر النهائي لإصلاحات سياسته الخاصة بالهجرة واللجوء

أعطت دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي للإصلاح واسع النطاق لسياسته المتعلقة بالهجرة وطلب اللجوء والذي يشدد الضوابط على الوافدين إلى حدود الاتحاد ويضع نظام تضامن بين الدول الأعضاء.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، أن الدول الأوروبية اعتمدت رسميا في اجتماع عقد بمدينة بروكسل البلجيكية نحو 10 تشريعات تشكل ميثاق الهجرة وطلب اللجوء والذي سيتم تطبيقه بشكل أساسي خلال عام 2026.

يذكر أن الإصلاحات الجديدة تعد نتاجا لأعوام من النقاش الحاد، الذي وصل لذروته خلال تصويت في البرلمان الأوروبي في 11 أبريل الماضي.

