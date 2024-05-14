الزراعة تشارك في اليوم العالمي للصحة النباتية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري والعلاقات الزراعية الخارجية لإلقاء كلمته في الاحتفال الثالث باليوم العالمي للصحة النباتية والذي تستضيفه منظمة الأغذية والزراعة “FAO” لمناقشة سبل ارتقاء بمستوى الوعي العالمي حول دور الصحة النباتية في القضاء على الجوع والحد من الفقر فضلا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة وتحفيز التنمية الاقتصادية، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس بحضور د. شو دينو – المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو والدكتور أسامة الليثي السكرتير العام للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات(IPPC) والسفيرة إليزا جولبرج (السفير الدائم لدولة كندا بمنظمة الأغذية والزراعة FAO).

ونقل موسى تحيات وزير الزراعة للمدير العام للفاو والسادة المشاركين في الاحتفالية وألقى كلمة نيابة عنه أكد فيها أن صحة النبات تعد قضية هامة وحيوية تمسّ الأمن الغذائي العالمي، كما تُؤثّر على حياة الملايين من البشر.

وأضاف أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بصحة النبات، واتخذت خطوات هامة لحماية ثروتنا الزراعية من الآفات والأمراض بهدف تحقيق "توفير غذاء كاف، آمن ومستدام، يتوافق مع اشتراطات الصحة النباتية المحلية والدولية"

واستعرض أهم محاور منظومة الصحة النباتية والتي تتبنى تنفيذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية بجميع أجهزتها المعنية من خلال زيادة الوعي والإرشاد وتأهيل وتدريب جميع أصحاب المصلحة واستمرار بناء القدرات للمشتغلين في مجال الصحة النباتية، وتقليل مخاطر انتشار الآفات وتحفيز الامتثال للمعايير الدولية للصحة النباتية بالإضافة الى تعزيز أنظمة الرصد والمراقبة وذلك من خلال إنشاء اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية، وتمكين الإدارة المستدامة للآفات والمبيدات الزراعية للحفاظ على صحة النباتات مع حماية البيئة من خلال اتباع الارشادات والممارسات الزراعية الجيدة فضلا عن تشجيع الاستثمار في ابتكارات الصحة النباتية، والبحوث، وتنمية القدرات والتوعية.

وأضاف موسى أن الدولة المصرية قامت بإنشاء منظومة متطورة للتكويد والتتبع لصادراتنا مصر الزراعية بهدف ضمان إنتاج منتج زراعي عالي الجودة وخالي من الآفات ومطابق لاشتراطات الدول المستوردة، وتبني أنظمة التحول الرقمي لكافة الإجراءات والأعمال التي يقوم بها الحجر الزراعي،

مشيرا إلى انضمام مصر مؤخرا للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الـ(UPOV) لضمان توفير الأصناف الجديدة عالية المقاومة والإنتاجية وتسهيل وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات الزراعية الواردة لجمهورية مصر العربية، مع تعزيز منظومة الصحة النباتية من خلال إنشاء شبكة من المعامل المرجعية والمعتمدة دوليًا في مختلف أنحاء الجمهورية،

وفي ختام كلمة المشرف على الحجر الزراعى المصري أكد أن الدولة المصرية ملتزمة بتطبيق تدابير الصحة النباتية ولديها استعداد على المساهمة بما يتوافر لديها من خبرات لتشجيع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف سواء في محيطها الإقليمي أو الدولي.