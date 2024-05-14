تجديد حبس سائق النقل المتسبب في حادث دائرى المعادى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة “زينهم”، تجديد حبس سائق السيارة النقل في واقعة مصرع أربعة أشخاص وإصابة ١١ آخرين في حادث تصادم سيارة نقل بعدد من السيارات الملاكي، على دائري المعادي، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بعرضه على الطب الشرعي، لبيان تعاطيه المخدرات وفحص السيارة من خلال فنيين مختصين، والاستعلام عنها.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث، للمعاينة، بصحبة رجال المعمل الجنائى لفحص أسباب وملابسات الحادث وحصر التلفيات، وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث لفحصها.

وتستمع النيابة إلى أقوال شهود العيان في الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

كما انتقل فريق آخر إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين ممن يمكن استجوابهم، وصرحت بدفن الضحايا وتسليمهم لذويهم .

وتبين من التحقيقات الأولية أن الحادث أسفر عن تهشم عدد كبير من السيارت فى الحادث

توفي 4 أشخاص وأصيب 11 آخرون، في حادث تصادم ميكروباص مع سيارتي نقل وملاكي بالطريق الدائري، ما تسبب في ظهور كثافات مرورية باتجاه المنيب.

وجاءت أسماء الضحايا في الحادث كالآتي: مهند أحمد مبارك 24 سنة (طبيب)، وذكي عيد 30 سنة (سائق)، وياسمين عبد السلام أحمد 50 سنة (ربة منزل)، ياسر عبد السلام أحمد 31 سنة (موظف).

واستعانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بأدوات تقطيع لإخراج الجثث من داخل السيارات المتصادمة أعلى الطريق الدائري المتجه للمنيب.

واستخدمت قوات الحماية المدنية، “مناشير وصواريخ” ومعدات رفع لسحب السيارة الملاكي من أسفل السيارة النقل.