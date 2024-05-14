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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

دورة تدريبية بجنوب الوادي تناقش تنمية مهارات صيانة الأجهزة العلمية

دورة تدريبة بجامعة
دورة تدريبة بجامعة جنوب الوادي
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نظم مركز التطوير الوظيفي  بجامعة جنوب الوادي بإشراف الدكتور محمد عمران مدير المركز، وذلك في إطار البرامج التدريبية لتنمية مهارات منسوبي جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة  دورة تدريبية عن صيانة الأجهزة العلمية حاضر فيها اللواء مهندس محمد الجندي خبير صيانة الأجهزة العلمية.

ورحب الدكتور محمد عمران مدير المركز باللواء محمد الجندي ووجه  له الشكر لمشاركته الفعالة بالبرامج التدريبية بجامعة جنوب الوادي وأكد على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج التدريبي الهام.

وقدم اللواء محمد الجندي شرحا للأجهزة العلمية البسيطة والمتوسطة والكبيرة وتاريخ الأجهزة وتطورها كما تضمن البرنامج التدريبي شرح لمهام فني الصيانة والتعريف بالمصلحات العلمية الفنية وأنواع الأجهزة العلمية والطبية.  
شهد فعاليات البرنامج التدريبي الدكتور حسن يونس مدير وحدة الأجهزة العلمية بالجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين من مختلف كليات الجامعة.

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