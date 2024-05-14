جوارديولا يبحث عن المجد بتشكيل هجومى متوقع لـ"مانشستر سيتى" في موقعة توتنهام

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "توتنهام"، لمتابعة موقعة الدورى الإنجليزى بين فريق توتنهام هوتسبير الذى يستضيف نظيره مانشستر سيتى، تحت قيادة بيب جوارديولا، وذلك ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ 34 من عمر مسابقة "البريميرليج".

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض مانشستر سيتى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، أكانجى، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: كوفاسيتش، رودري، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

ويبحث كل فريق تلك المباراة عن الثلاث نقاط، ويعلم أنها هى الأهم فى هذا الموسم، والتى على اثر نتيجتها سيتحدد إلى حد كبير من هو بطل البريميرليج فى موسمه 203/2024، بعد بقاء جولة واحدة فقط من بعد تلك المباراة.

أهداف مانشستر سيتى

ويسعى فريق مانشستر سيتى للفوز والظفر بالثلاث نقاط، من أجل استعادة قمة ترتيب جدول المسابقة من ارسنال، الذي يعتليها بفارق نقطه وحيده فقط، إلا ان الفريق السماوى له مواجهة مؤجلة يخوضوها اليوم على ملعب منافس يعلم كيف يراوض الكبار.

حيث يحتل فريق مانشستر سيتى وصافة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 85 نقطة، حصدها من 36 جولة، حقق الفوز خلالها فى 26 مباراة، وتعادل فى 7 وهزم فى 3 مباريات، احرز 91 هدف، كأقوى خط هجوم فى المسابقة، واهتزت شباكه بـ 33 هدف.

ويبقى دائمًا مانشستر سيتي، هو المرشح الأقوى بالظفر باللقب، في ظل هيمنته على البطولة خلال آخر 6 مواسم، بعدما تُوج به 5 مرات.

وأحدث العبقري الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، طفره فى صفوف الفريق، بعد أن صنع بين يديه أوراقًا رابحة، قادها لأن تكون هي الأفضل في القارة العجوز.



توتنهام يبحث عن المشاركات الأوروبية

بينما يريد فريق توتنهام النقاط الثلاث من أجل المنافسة على حصد البطاقة الرابعه التى تؤهل صاحبها إلى بطولة دورى ابطال اوروبا “الشامبيونز ليج” على حساب أستون فيلا “الحصان الأسود” لهذا الموسم، والذى يتقدم عليه بـ نقاط فقط.