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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء حديقة ومنطقة ترفيهية بمنطقة التجنيد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع يسرى راشد رئيس حى أول الزقازيق أعمال التجهيز والتخطيط لإنشاء حديقة ومنطقة ترفيهية بمنطقة التجنيد بمدينة الزقازيق لاستقبال المواطنين والزائرين لتصبح متنفساً ومتنزها عاماً لأهالي المنطقة.

وكلف المحافظ رئيس الحي بسرعة الطرح والترسية على شركة من المتقدمين للمشروع  ليسند  لها تنفيذ الأعمال حتى يتثنى البدء فيها والتنفيذ طبقاً للجدول الزمني المحدد والمزمع الإنتهاء منه خلال شهر من بداية التنفيذ مع الالتزام بالمواصفات الفنية لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المتنزه تماشياً مع رؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإقامة متنزهات جديدة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح رئيس حي أول الزقازيق أنه تم البدء في التخطيط وتحديد خطوط التنظيم لإنشاء الحديقه بمساحة مسطحة 800 متر بالإضافة إلى انشاء محلات تجارية بمساحه مسطحة 120 متر وذلك عقب تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعمارتين رقم 6 و7 بمنطقة التجنيد لما تمثلاه من خطر داهم على حياة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد العديد من مشروعات التطوير والتجميل واستغلال مساحات الفضاء بمختلف المراكز والمدن والأحياء بإقامة متنزهات للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

استقبال المواطنين التطوير والتجميل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتهاء منه خلال شهر مدوح غراب محافظ الشرقية