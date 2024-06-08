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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطلق قذائفه بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إنه لم تتوقف القذائف المدفعية عن التساقط باتجاه مناطق جنوب قطاع غزة، ولازلنا نستمع إلى أصوات الانفجارات الناجمة عن تساقط القذائف المدفعية باتجاه كل أحياء مدينة رفح من شرقها إلى غربها.

وأضاف "جبر"، عبر فقرة "جولة المراسلين"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي مستمر على أكثر من مكان وخاصة على مخيم النصيرات، والذي شهد سقوط أكثر من 210 شهداء.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذائفه بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن ما حدث في المحافظة الوسطى هو مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأكد أننا نتحدث عن أكثر من 210 شهيد، بالإضافة إلى العشرات من المصابين، وأكثر من 400 أصابة بجروح متفاوتة الخطورة في هذه العملية العسكرية الإسرائيلية، التي نفذتها قوات الاحتلال بحق مخيم النصيرات والمنطقة الوسطى بشكل عام حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية. 
 

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