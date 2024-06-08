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السبت 08 يونيو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وديًا.. مودريتش يقود تشكيل منتخب كرواتيا أمام البرتغال

لوكا مودريتش قائد
لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا
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أعلن زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة البرتغال، في المباراة الودية التي تجمع بينهما في إطار استعدادات المنتخبين لخوض بطولة يورو 2024.

يحل منتخب كرواتيا، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره البرتغالي بملعب استاديو ناسيونال، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المخضرم لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، تشكيل منتخب كرواتيا أمام البرتغال، إذ يتواجد في وسط الملعب أساسيًا بجانب مارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاسيتش.

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويشارك منتخب كرواتيا في يورو 2024، بالمجموعة الثانية التي تضم منتخبات: إسبانيا، إيطاليا، وألبانيا.

تشكيل منتخب كرواتيا لمواجهة البرتغال

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش 

خط الدفاع: ستانشيتش - شوتالو - بونجراسيتش - جوشكو جفارديول

خط الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش

وفي الهجوم: لوفرو ماير - أنتي بوديمير - أندريج كراماريتش.

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