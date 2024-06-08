المعجب اقتحم دائرته.. استشاري نفسي ينصح عمرو دياب بتنظيم «حفلات شعبية»

علق الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، على تداول مقطع فيديو للمطرب المعروف عمرو دياب ، وهو يصفع أحد معجبيه على وجهه، ما أثار موجة غضب عارمة بين رواد السوشيال ميديا.

وقال استشاري الصحة النفسية: «عمرو دياب ظاهرة اجتماعية وليست فنية فقط، المطرب الذى استطاع أن يتواجد فى الساحة على مدار ٤٠ عاما هذا أمر لا يعتمد على أنه مجرد مطرب موهوب، فالموهبة غير كافية أن تجعل مطرب مستمر على الساحة لمدة ٤٠ عاما، ولكن من يستمر ٤٠ عاما في ظل التقلبات السياسية والاجتماعية وفى ظل اختلاف المزاج العام عند المستمع ودخول ألوان من الفنون الأخرى مثل عالم المهرجانات والراب على سبيل المثال ويستطيع الاستمرار فهو مطرب لديه الحضور الكافي للاستمرار، بالإضافة إلى الذكاء الشديد للتكيف مع المتغيرات التى من حوله للاستمرار».

صفعة عمرو دياب للمعجب ليست حالة نفسية



وأضاف الاستشاري النفسي فى تصريحات خاصة إلى البوابة نيوز : «مع توالى النجاحات والجماهيرية حصل المطرب عمرو دياب على الثقة الزائدة عن الحد مما جعله لا يرى الصورة بشكل جيد ومنعزل عن الناس، فهو يصاب بنوع من الغيبوبة الحسية فهو لا يرى إلا ذاته ولا يرى إلا نجاحاته، ويرى أيضا أنه النجم الأوحد ومن ثم ينفصم عن الواقع ويتعامل مع الجماهير باستعلاء وفى عزلة، ويرى أنه من يقتحم دائرته بعتبر اقتحم قدس الأقداس، مضيفًا: ”بالتالي فإن ضرب عمرو دياب لأحد معجبيه يدل على عدم تقبله له للتقرب من دائرته وليس لديه حالة نفسية للتحمل».

كبر السن أصاب عمرو دياب بالاحتراق النفسي

واختتم الاستشاري الصحة النفسية: "لكن لابد أن يراعي الجمهور كبر السن، لأن عمرو دياب تعدى الـ٦٠ سنة، فالسيطرة على ردود أفعاله العصبية أصبحت صعبة، ويده أصبحت رخوة، فهناك أشخاص عندما تكبر فى السن تصاب بشكل من الاحتراق النفسى وتصبح ليس لديها قدر من الثبات الانفعالى للسيطرة على الأفعال والمواقف، وهذا أمر ظهر معه وهذا ليس الموقف الأول للفنان عمرو دياب ونتمنى للحفاظ على الصورة الذهنية لعمرو دياب عند الناس أن يعيد حساباته النفسية ويلجأ إلى متخصص مع تواجد حراسة حتى لا يتمكن الناس من الوصول له، لأنه يعجز عن السيطرة على انفعالاته مع الناس، كما أنصح عمرو دياب بعمل حفلات شعبية للانغماس مع الناس مرة أخرى حتى يكسر الاستعلاء نتيجة اعتياده على النجاح.

وتصدرت أخبار النجم عمرو دياب، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه عمرو دياب وهو يصفع أحد معجبيه أثناء إحياء حفل زفاف، ويُظهر الفيديو لحظة محاولة الشاب التقاط صورة سيلفي مع عمرو دياب عقب انتهاء فقرته في الحفل، ليفاجئ بصفعة على وجهه.