موقف رونالدو.. تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة كرواتيا وديًا

أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كرواتيا، في المباراة الودية التي تجمع بينهما ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة يورو 2024.

يستضيف منتخب البرتغال، اليوم السبت، نظيره الكرواتي على ملعب استاديو ناسيونال، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يجلس أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي على مقاعد البدلاء، حيث يقود الخط الهجومي، جونسالو راموس وبرناردو سيلفا وجواو فيليكس.

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويشارك منتخب البرتغال في يورو 2024 بالمجموعة السادسة، التي تضم منتخبات: التشيك، تركيا، وجورجيا.

تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة كرواتيا

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - روبن دياز - جونزالو إيناسيو - نونو مينديش

خط الوسط: برونو فيرنانديز - جواو بالينيا - فيتينيا

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - جونسالو راموس - جواو فيليكس.