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السبت 08 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بعد غد.. مسؤول أمريكي يتوجه لأرمينيا لبحث السلام الدائم بين يريفان وباكو

أرمينيا
أرمينيا
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يتوجه مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين إلى أرمينيا يوم بعد غد الإثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، لقيادة قمة الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وأرمينيا لمراجعة التقدم الكبير المحرز في تعميق العلاقات الثنائية ومناقشة الخطوات التالية. 
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم السبت أن أوبراين سيجتمع مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة دعم الولايات المتحدة للتقدم نحو اتفاق سلام دائم بين أرمينيا وأذربيجان، بما في ذلك استخدام إعلان ألما آتا كأساس لترسيم الحدود.
وسيجتمع أوبراين أيضًا مع أعضاء مجتمع الأعمال وسيعمل على إشراك المجتمع المدني خلال زيارته.

أرمينيا وزير الخارجية الأمريكية العلاقات الثنائية أرمينيا وأذربيجان