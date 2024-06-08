وفد علمي أمريكي يزور صيدلة عين شمس

استضافت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس وفد هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF والأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بالولايات المتحدة الأمريكية، رافقهما وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس وعدد من كبار المسئولين والعلماء من الجانبين المصري والأمريكي.

استقبلت الوفد أماني أسامة كامل القائم بعمل عميد الكلية، ورولا ميلاد لبيب القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وخالد أبو زيد أستاذ الكيمياء الصيدلية بالكلية.

تضمنت الجولة زيارة المعامل البحثية بالكلية وأيضًا متابعة تنفيذ المشروع رقم 76 الحاصل عليه خالد ابوزيد أستاذ الكيمياء الصيدلية والفريق البحثي من القسم في مجال اكتشاف أدوية موجهة لعلاج سرطان الثدي المقاوم للأدوية والتي تجري بمعامل قسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة، بالمشاركة مع كلية الصيدلة بجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة اجمالية ٤٠٠ الف دولار.