الولايات المتحدة والبحرين تبحثان اقتراح وقف إطلاق النار في غزة

بحث مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليه مع وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشئون السياسية عبد الله بن أحمد آل خليفة الاقتراح المطروح على الطاولة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وشدد المستشار شوليت على أن هذا الاقتراح سيفيد الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل كبير،وسيسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة،وسيمكن من عودة النازحين إلى مناطق في جميع أنحاء غزة،وبدء جهود إعادة الإعمار الدولية -وفق بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم "السبت".

وأكد أن حركة حماس يجب أن تقبل الاقتراح دون مزيد من التأخير،وشدد على أهمية دعم هذا الاقتراح كوسيلة لبناء منطقة شرق أوسط أكثر سلاما واستقرارا، بما في ذلك طريق واضح لحل الدولتين حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن،كما اعترف بدور البحرين القيادي في تعزيز السلام في جميع أنحاء المنطقة كرئيس للقمة العربية المقبلة هذا العام.

ولفت إلى أهمية قيام الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم على الشحن الدولي وشكر البحرين على تعاونها في تأمين الملاحة في البحر الأحمر،معربا عن تقديره للتعاون الثنائي الوثيق المستمر بما يتماشى مع اتفاقية التكامل الأمني ​​والازدهار الشامل التي وقعتها الولايات المتحدة والبحرين في سبتمبر 2023.