البابا ثيودروس الثاني يرسم اثنين من خريجي مدرسة "القديس أثناسيوس الكبير"

رسم البابا ثيودروس الثاني وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للأقباط الروم الأرثوذكس إثنين من خريجي مدرسة "القديس أثناسيوس الكبير" البطريركية في الإسكندرية رهبانًا في دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية.

أعطي الراهب الأول اسم "سوستانيس" تكريماً لكاهن قديس أفريقي من بوكوبا خدم بحماسة تبشيرية في تنزانيا.

ومنح الراهب الثاني اسم "أسطفانوس" متروبوليت أبرشية جولو المقدسة في أوغندا.

والراهبان الجديدان سيخدمان العمل الذي يتم إنجازه في الكرم التبشيري في وطنهما.

في كلمة البابا ثيودروس للراهبان قال لهما: "يا سوستانيس ويا استفانوس أتمنى أن تعيشوا، وبرغبتي المتواضعة، كل تقدم روحي في حياتكم. كما الشمعة تحترق وتذوب ببُط ء، هكذا هي حياة الراهب. يجب أن يذوب قلبك يوميًا بالحب تجاه أخيك الإنسان. وهذا الحب المضحي هو ما سيطلبه الله منا يوم القيامة".