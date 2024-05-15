ثنائية هالاند تقود مانشستر سيتي لإسقاط توتنهام والاقتراب من لقب الدوري الإنجليزي

واصل إرلينج هالاند تألقه اللافت بتسجيله ثنائية رائعة قاد بها مانشستر سيتي لتحقيق فوز ثمين على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0، ليقترب الفريق بشكل كبير من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، إنجازًا تاريخيًا لم يسبق لأي فريق تحقيقه.

افتتح هالاند التسجيل في بداية الشوط الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليُهدئ من روع جماهير سيتي التي كانت قلقة من صعوبة المباراة.

حسم هالاند النتيجة لصالح فريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء، محرزًا هدفه 27 في الدوري هذا الموسم، وهو رقم تهديفي مذهل.

وكاد توتنهام أن يُعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة عبر سون هيونج-مين، لكن هالاند تألق في صدّ كرته، ليُؤكد على أهمية وجوده في صفوف سيتي.

بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 88 نقطة، في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

سيضمن سيتي رسميًا لقب الدوري إذا فاز على وست هام يونايتد في ملعبه يوم الأحد المقبل، بينما سيحتاج أرسنال إلى الفوز على إيفرتون في نفس اليوم والانتظار لتعثر سيتي.