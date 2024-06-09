ملاية فوشيا وشنطة سفر.. كيف أنهى سفاح التجمع حياة رحمة؟

تُواصل "البوابة نيوز" نشر نص أقوال واعترافات "كريم.م.س" والمُلقب بـ سفاح التجمع، والمتهم في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث.

لفيتها في ملاية فوشيا وحطيتها في شنطة سفر.. تفاصيل إنهاء سفاح التجمع حياة رحمة

وأدلى سفاح التجمع أمام جهات التحقيق ماذا حدث مع ضحيته "رحمة" وكيف تعرف عليها وتوطدت العلاقة بينهما، قبل أن ينتقل إلى كيفية إنهاء حياتها، قائلا:"في يوم كنا أنا ورحمة شاربين آيس كتير وكانت مصدّعة وأنا اديتلها حبيتين كوتابيكس (عقار منوم)، على أساس إنه دواء للصداع وكنا بنمارس مع بعض ولقيت جسمها بقى سايب في إيدي وعرفت أعمل معاها حاجات كنت بعملها مع مراتي وتخيلت مراتي قدام مني".

وأضاف سفاح التجمع في اعترافاته أمام جهات التحقيق: " تخيلت مراتي قدام مني ورحت ماسك رقبتها جامد ومسبتهاش إلا بعد ما هي سلمت روحها وماتت، ولقيت نفسي بكمل معاها ونمت معاها وهي ميتة، وصورت 3 فيديوهات وأنا نايم معاها وهي ميتة".

وتابع سفاح التجمع: "استنيت لغاية لما جبت أكبر شنطة سفر عندي وحطيتها فيها وحطيتها في شنطة العربية والهدوم اللي كانت لابساها حطيتها في كيس بلاستيك وطلعت على طريق بورسعيد ورميت الشنطة البلاستيك اللي فيها هدومها على الطريق، وبعدين لما قربت على بورسعيد على طريق 30 يونيو طلعت الجثة من الشنطة ورميتها على الطريق وكانت عريانة من أي هدوم وملفوفة في ملاية لونها فوشيا".

وأكمل اعترافاته: "كملت على بورسعيد اشتريت آيس بـ 2000 جنيه وخدت منه 5 جرام ورجعت على شقتي وديت ابني المدرسة ورجعت بالليل وخدت الشنطة وغسلتها بالمياه في الجنينة ونضفتها من الدم بتاع رحمة ونمت".

وأمرت النيابة العامة بإحالة سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر، وذلك في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بور سعيد.