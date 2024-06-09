رئيس مدينة ملوى يتابع جاهزية لجان الثانوية العامة.. صور

تابع اليوم الأحد، تاج جلال ابوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى، يرافقه محمد عبدالسميع مدير عام الادارة التعليمية وعدد من الجهات المعنية، جاهزية عدد من اللجان بمدينة ملوى لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2023 /2024 والتي ستبدأ غدا الإثنين 2024/6/10 .

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية للتأكد من جاهزية المدارس وأعمال النظافة وإزالة الاشغالات بمحيط اللجان لأستقبال امتحانات الثانوية العامة وتذليل كل العقبات وتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات

37 ألفا و432 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا

ويؤدي 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم غدًا الاثنين 10 يونيو بمحافظة المنيا، حيث جرى تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا،على التنسيق التام بين المديرية وكل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين اللجان الامتحانية كافة، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كل التوجيهات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير الامتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكل لجنة امتحانية، والتأكيد على نظافة الحمامات، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

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