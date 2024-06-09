استعدادات دمياط الجديدة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة ، عن جاهزية مدارس بلال بن رباح بالحى الأول ، طارق بن زياد بالحى الثالث ، نور المعارف بالحى الرابع ، رياض الصالحين بالحى السادس بمدينة دمياط الجديدة ، المخصصة لإنطلاق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسى 2024 /2023 ، وإستقبال الإمتحانات التى سوف تبدأ غدا وتستمر حتى 20 يوليو القادم.

وفى السياق ذاته أكد الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء ، توفير كافة الإمكانيات والسبل ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين ، لتوفير مناخ مناسب وأجواء ملائمة للطلاب طوال فترة الإمتحانات.

من جهته شدد رئيس الجهاز ، على مديرى الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة تكثيف المرور الدورى علي محيط المدارس الأربعة التى ستعقد بها الإمتحانات ، للتأكد من الإنضباط ورفع كافة الإشغالات وعدم السماح بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين بالمحيط الخارجى لتلك المدارس.

وأضاف رئيس الجهاز ، أنه تم تطهير وتعقيم المدارس ولجان الإمتحانات ، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين ، متمنيا التوفيق والسداد للطلاب خلال تلك الإمتحانات.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات مديرية التربية والتعليم لانطلاق امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ ، حيث يصل عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بدمياط بلغ ١٣ ألفا و٦٠١ طالب وطالبة، منهم ٣ آلاف و١٢٦ طالبا للشعبة الأدبية، و٦ آلاف و٨٥٧ طالبا لشعبة العلوم، وألفان و٨٨٥ طالبا لشعبة الرياضيات.

وجرى تجهيز ٤١ لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية العشرة، كما تم تجهيز ٣١ استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها ٢١ استراحة للرجال و١٠ استراحات للسيدات.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام بجميع تعليمات الوزارة بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم للطلاب وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

