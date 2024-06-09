الفولى: التنسيق مع أمن المنوفية لتأمين محيط لجان الثانوية العامة

صرح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بأنه فى إطار الاستعداد لانطلاق ماراثون الثانوية العامة غدا، جرى التشديد على مديري عموم الإدارات التعليمية بالمرور الدوري على اللجان الامتحانية للتأكد من جاهزيتها وتوفير كافة سبل الراحة بها ، والتأكد من نظافتها ونظافة دورات المياه وسلامة وجودة الإنارة باللجان ، والتأكد من تهوية جميع اللجان ، كما شدد على التأكد من مدى مناسبة الأثاث للمرحلة العمرية للطلاب .

كما جرى التنسيق مع مديرية الأمن بالمنوفية لتأمين محيط اللجان الامتحانية ومنع أية تجمعات لأولياء الأمور بالقرب من مقار اللجان حرصاً على توفير الجو الهادئ لأبنائنا الطلاب ، وكذا تأمين خطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة ، وكذا تأمين مقر مركز توزيع الأسئلة بديوان المديرية .

واضاف الفولى، أنه جرى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية لتوفير زائرة صحية بكل لجنة امتحانية لتقديم الإسعافات الأولية للطلاب ، والتنبيه بإعلان كشوف المناداة وجدول الامتحان في أماكن ظاهرة باللجان .

وأكد وكيل التعليم، على منع دخول الطلاب إلى اللجان وبحوزتهم أجهزة إلكترونية ( موبايل ، سماعات بلوتوث ، ساعات سمارت ) ، وكذلك التنبيه مشدداً على جميع المشاركين في انتظام وانضباط العملية الامتحانية باللجان ، والتصدي لكل محاولات الغش بكافة أنواعه ( الإلكترونية أو غير ذلك ) بكل حزم ، وتفعيل مواد القانون المتعلقة بهذا الشأن .

واكد مدير المديرية، أن امتحانات شهادة الثانوية العامة مهمة وطنية يظهر فيها تكاتف وتعاون كافة الجهود للأجهزة المعنية في الدولة كي تخرج على الوجه الأمثل ، مشدداً على مديري عموم الإدارات التعليمية ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات.