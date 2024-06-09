تكريم أوائل الشهادة الاعدادية بدير مواس.. صور

شارك الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس اليوم الأحد، في الإحتفالية التي أقيمت بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، لتكريم أوائل الشهادة الاعدادية على مستوى مركز ديرمواس.

وذلك بحضور حسام عبد العزيز مدير إدارة ديرمواس التعليمية وعدد من قيادات الإدارة التعليمية ومجلس الآباء وأولياء الأمور.

وقد وجه رئيس المركز خالص الشكر والتقدير للواء أسامة القاضي محافظ المنيا والذي يولي العملية التعليمية بمحافظة المنيا اهتماماً كبيراً، كما تقدم بالشكر والتقدير لإدارة ديرمواس التعليمية على الجهد المبذول في سبيل النهوض بالعملية التعليمية بديرمواس.

يأتي ذلك في ضوء التعاون المثمر بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس و مؤسسات المجتمع المدني، لتشجيع أبناء وبنات مركز ديرمواس، وحثهم على مواصلة التفوق الدراسي للنهوض بمصرنا الحبيبة.

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