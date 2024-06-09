"جبارة" تشهد تخريج الدفعة الخامسة من طلاب المدرسة العربية للسينما والتلفزيون

شهدت، اليوم الأحد، الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، حفل تخرج الدفعة الخامسة من طلاب المدرسة العربية للسينما والتلفزيون، بحضور الدكتور هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية، الدكتورة منى الصبان مدير المدرسة، والمخرج بيتر ميمي.

وخلال كلمتها، قالت جبارة إن الأكاديمية تساعد وتساند أي مشروع تعليمي يساعد على نشر الفن لكل محبيه، ومن بينهم المدرسة العربية للسينما والتلفزيون "التي تؤكد بتخريجها لطلاب كل عام على نجاحها وتميزها"، حسب قولها؛ وأضافت أن المدرسة تجربة مصرية رائدة للتعليم عن بعد لكل الناطقين باللغة العربية.

وقالت الصبان، مدير المدرسة، إن أكثر ما يسعدها هو قدرتها على تعليم اللغة السينمائية للطلاب من كل أنحاء العالم، ومن مختلف الأعمار "فلقد تخرج العام الماضي من المدرسة طالبة تبلغ من العمر 77 عاما، وهي الآن تقوم بإخراج أفلام قامت بتأليفها".

وأشار المخرج بيتر ميمي إلى أنه فى بداية حبه للسينما كان ملتحقا بكلية الطب، وحاول إخراج أول فيلم تسجيلي، فوجد به كثير من الأخطاء فى الصوت والصورة. بعدها، بالصدفة تعرف على المدرسة العربية للسينما والتلفزيون "وبعد دراسة مكثفه، استطت أن أخرج فيلم تسجيلي شاركت به في العديد من المهرجانات الدولية".

وتهدف المدرسة العربية للسينما والتلفزيون إلى توفير الفرص لمحبي هذه الفنون، الذين لم يتمكنوا من الدراسة بمعاهد الأكاديمية بالحصول على دراسة وافية فى مجالات الكتابة، السيناريو، الإخراج، المونتاج، الرسوم المتحركة، الإنتاج، الصوت.

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