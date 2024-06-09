رئيس بني مزار يناقش مع المرور حلولًا لأزمة التوك توك والتكدس

عقد اللواء اركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة بني مزار اجتماعا اليوم الأحد، مع النقيب محمود نبيل مدير وحدة مرور بن مزار فى إطار بحث شكاوى المواطنين، والاهتمام بالمدينة والقرى، لبحث خطة العمل مواجهة بعض المشكلات المرورية وضرورة سرعة التصدى لها بالمرحلة القادمة ومناقشة التصدى بشتى الطرق لمخالفات التعريفة الرسمية لمركبات الأجرة وإيجاد حل سريع وفوري لمشكلة التوك توك والتكدس المروري المتسبب فيه .



وأكد رئيس مدينة بني مزار على مراعاة الجدية وبذل أقصى مجهود في العمل للتصدى لمخالفات المرور كل في نطاق عمله، وحث رئيس المركز بالمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات والعمل بروح الفريق للحصول على نتيجة ترضى المواطنين بالمركز.

وتطرق رئيس المركز في الاجتماع الي اهمية رصد المخالفات واتخاذ كل الاجراءات القانونية لردع المخالفين، كما شدد علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بوقف المركبات المخالفة (ميكروباص - توك توك وغيرهم). مع ضرورة حل هذه المشكلات فى أسرع وقت ممكن.

و أكد اللواء أحمد السايس رئيس مدينة بني مزار ضرورة وأهمية التنسيق والتعاون المستمر بين رئاسة المركز ووحدة المرور، الأمر الذى يصب فى مصلحة المواطن، مقدمًا الشكر لرئيس وحدة المرور ورجال المرور ببنى مزار على الجهد المبذول فى الفترة الماضية والذى يظهر بوضوح بشوارع وطرق المدينة والقرى.