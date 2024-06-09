مدرب سموحة السابق: هدف بوركينا فاسو غلطة الشناوي.. وصلاح نديله 8 من 10

هنأ الكابتن محمود إسماعيل، مدرب نادي سموحة السابق، الشعب المصري بفوز المنتخب المصري على بوركينا فاسو في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي، معقبا: "منتخبنا أسعدنا حتى لو أن الأداء مش أحسن حاجة بس ربنا كرمنا، ونتمنى الفترة الجاية التوفيق، ونشوف المنتخب في أحسن حال من حيث التنظيم".

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من كل الزوايا"، عبر قناة "الشمس": "الكابتن حسام حسن أول تلت ساعة من المباراة أسعدنا واستبشرنا خير إن هيحصل تغيير وحسينا إن المنتخب حاجة فخر لينا، ولكن بعد أول هدفين تراجع أداء المنتخب وحسينا بالقلق".

وتابع: "حسينا بالقلق كمان في الشوط التاني وبعد غلطة الشناوي، بس بنستبشر خير الفترة الجاية، وأتمني حسام حسن يستقر على التشكيل الأمثل".

وعن أفضل اللاعبين في المنتخب قال: "تريزيجية خصوصا وأنه ثابت على مستواه ويقدم للشعب المصري الهدايا"، مؤكدًا أن الإعلام لا يُسلط الضوء عليه مثل نجوم آخرين مثل محمد صلاح، مشيرًا إلى أن أدائه ثابت.

أما عن توقعه لمباراة غينيا بيساو القادمة، قال: "أتوقع فوز المنتخب، وأهم حاجة تنظيم الدفاع وبعدها نشتغل هجوميا، ولو جبنا جول أو جولين هيفرقوا، وإن شاء لله نكسب".

وعن مستوى محمد صلاح قال: "إحنا ممكن نديله 8 من عشرة، منتخب مصر مع محمد صلاح وحسام حسن هيكون حاجة كويسة"، لافتا إلى أن خطأ الهدف من الشناوي، لافتا إلى أنه كان من الأفضل أن يكون مصطفى شوبير هو حارس المرمى.

وأكد أن حمدي فتحي، لا يمكن أن يلعب ليبروا خصوصا وأن هناك أشخاص أخرين يمكن أن يلعبوا في هذا الموقع، ودعا حسام حسن إلى الاستفادة من الأخطاء.