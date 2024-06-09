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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"ضغوط على نتنياهو لإيقاف الحرب".. محلل سياسي يوضح السيناريوهات المستقبلية

نتنياهو
نتنياهو
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قال الدكتور جو هاربر، المحلل السياسي، إنه بالرغم ما قدمته الأمم المتحدة من أجل معاقبة إسرائيل إلا أنه ربما يكون هناك المزيد لتل أبيب من الحوافز للاستمرار في هذه العدائيات، مرجحا بأن الانتخابات الأمريكية ربما يكون لها تأثير حاسم في هذا الشأن بالنسبة للضغوط على نتنياهو والاستمرار في قصف غزة.

وأضاف "هاربر"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، "أتوقع أن هذه التغييرات خلال العام الجاري ربما يكون لها تأثير على الحكومة الإسرائيلية وتشكيلها، وربما سوف يتصل باللوبي في الولايات المتحدة وجماعات الضغط بشكل عام، وأعتقد أن هناك بعض العمليات التي تتخذها الإدارات الأمريكية التي ترتبط بالعناصر المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية".

وتابع: "سواء هذه المسألة لها تأثير أو لا فيما يتعلق بالأمم المتحدة، والأمريكيين على مدار الوقت منذ الحرب العالمية الثانية ومنذ إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948 فإن الأمريكيين قدموا الكثير من الدعم اللامحدود لإسرائيل، ولن يتغير هذا المسار في المستقبل".

الدكتور جو هاربر المحلل السياسي الامم المتحده إسرائيل الحكومة الإسرائيلية