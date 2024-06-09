تأجيل محاكمة المتهم بقتل تاجر عُملة في الفيوم

قررت اليوم الأحد 9 يونيو، محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة بالدائرة السادسة، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، ومحمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، ووكيل نيابة طارق عياط ، واسامه طارق، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بتأجيل محاكمة المتهم محمد رمضان عبد السلام 19 عاما، إلى الثاني من اغسطس، وذلك في التهمة المنسوبة إليه بإنهاء حياة شاب يدعي" أمير وجيه" والذي تعرض لعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض " ماسورة حديد" بغرض السرقة.

وكانت قد انعقدت جلسات محاكمة المتهم في الحادي عشر من مارس الماضي، وقررت تأجيل القضية لجلسة اليوم الاحد 9 يونيو، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.



تعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023، عندما عثر أهالي قرية كفور النيل التابعة لمركز شرطة الفيوم على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، في ظروف غامضة ملقاة بمصرف مائي بطريق القرية.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز الشرطة برئاسة رئيس مباحث المركز، ومفتش المباحث، وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة شخص في العقد الرابع من العمر بجوار مصرف مائي مصاب بآلة حادة على الرأس.

وجرى تشكيل فريق بحث يقوده مفتش مباحث مركز الفيوم، ورئيس مباحث مركز الفيوم، ومعاون مباحث المركز، تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، ونجحت جهود الفريق خلال 24 ساعة الماضية في كشف اللغز وأن وراء جريمة قتل الشاب، عاطل يدعى "محمد ا ر"، 19 سنة، ويقيم بقرية دمو.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استدرج المجني عليه، بعد أن أوهمه أنه يريد تغيير مبلغ مالي كبير من الدولارات إلى جنيهات مصرية، وأوضحت التحريات أن المجنى عليه ذهب للجاني بحسن نية معتقدًا أن لديه نقودًا بالعملة الأجنبية، وأحضر معه مبلغا ماليا، إلا أن المتهم استولى على المبلغ الذى بحوزة المجني عليه، بعد ضربه على رأسه بقطعة حديد فأرداه قتيلا، ثم حمل جثته على دراجة بخارية وألقى بها فى مصرف مياه بنطاق الوحدة المحلية لقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.