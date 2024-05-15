تحرير 31 محضرًا تموينيًا خلال حملة مكبرة بشمال سيناء

قامت إدارة الرقابة التموينية بادارة تموين بئر العبد بحملة تموينية بمدينة بئر العبد للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية ومخازن السلع؛ تنفيذا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي والدكتور محمد شوشه محافظ شمال سيناء ورأفت العبد مدير المديرية بتكثيف الحملات التموينية على مستوى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٦ محاضر عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية بالإضافة إلى تحرير ١٠ محاضر عدم إعلان عن الأسعار وجاري توالي الحملات التموينية على مستوى المحافظة.

كما قامت الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بحملة أخرى بمدينة العريش.

وأسفرت الحمله عن تحرير ٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار وجاري توالي الحملات التموينية على مستوى المحافظة

وحمله تموينية ثالثة من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين للمرور على محلات التجزئة والسوبر ماركت ومحلات الجمله وأسفرت الحمله عن تحرير عدد ١١ محضرا عدم إعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.