ads
الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تحرير 31 محضرًا تموينيًا خلال حملة مكبرة بشمال سيناء

حملة مكبرة بشمال
حملة مكبرة بشمال سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قامت إدارة الرقابة التموينية بادارة تموين بئر العبد بحملة تموينية بمدينة بئر العبد للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية ومخازن السلع؛ تنفيذا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي والدكتور محمد شوشه محافظ شمال سيناء ورأفت العبد مدير المديرية بتكثيف الحملات التموينية على مستوى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٦ محاضر عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية بالإضافة إلى تحرير ١٠ محاضر عدم إعلان عن الأسعار وجاري توالي الحملات التموينية على مستوى المحافظة.

كما قامت الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بحملة أخرى بمدينة العريش. 

وأسفرت الحمله عن تحرير ٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار وجاري توالي الحملات التموينية على مستوى المحافظة

وحمله تموينية ثالثة  من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين للمرور على محلات التجزئة والسوبر ماركت ومحلات الجمله وأسفرت الحمله عن تحرير عدد ١١ محضرا عدم إعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

الدكتور على مصيلحى إدارة الرقابة التموينية جهاز حماية المستهلك شمال سيناء محافظ شمال سيناء