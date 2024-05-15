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الأربعاء 15 مايو 2024
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بوابة العرب

وزير الشئون الثقافية التونسي يتابع الاستعدادات الخاصة بالدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي

البوابة نيوز
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تابع الوزير المكلف بتسيير وزارة الشئون الثقافية التونسية المنصف بوكثير، الاستعدادات اللوجيستية والتقنية للدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي، أمس الثلاثاء، بمقر المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية بمدينة الثقافة.

وثمن «بوكثير» - في بيان - مجهودات المساهمين في إنجاح هذه الدورة التي ستنظم في وضع استثنائي بسبب ما يمر به الشعب الفلسطيني من اعتداءات غاشمة منذ السابع من أكتوبر 2023، مؤكدًا على ضرورة الالتزام في الاختيارات الفنية التي تتماشى مع الأوضاع العالمية الحالية، والذوق الفني العام للجمهور التونسي، وترتقي إلى مستوى المكانة التاريخية والحضارية الهامة للمسرح الأثري بقرطاج الذي استقبل كبار الفنانين العرب والعالميين وكان بوابة عبور للعديد من الأسماء الفنية الكبرى.

وأوصى الوزير المكلف بتسيير وزارة الشئون الثقافية التونسية، بضرورة الالتزام بتوجيهات الوزارة الخاصة بتنظيم المهرجانات الكبرى والفعاليات الثقافية والفنية وحوكمتها وترشيد نفقاتها وحسن التصرف فيها.

وزير الشئون الثقافية التونسي المنصف بوكثير تونس المنصف بوكثير مهرجان قرطاج الدولى