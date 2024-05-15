بوريل: الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط تُظهر مؤشرات "إرهاق"

قال مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط بدأت تُظهر مؤشرات "إرهاق"، ودعا التكتل إلى بذل مزيد من الجهود نحو إقامة دولة فلسطينية.

وخلال زيارة إلى كاليفورنيا، وجّه بوريل مجددا انتقادات حادة إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية، لافتا إلى أن الغزيّين "يموتون ويتضورون جوعا ويعانون بدرجات لا يمكن تصوّرها" معتبرا أن ما يجري هو "كارثة من صنع الإنسان".

وجاء في كلمة ألقاها بوريل الإثنين في جامعة ستانفورد ونُشرت الثلاثاء "أرى إرهاقا لدى الجانب الأمريكي على صعيد مواصلة الانخراط في البحث عن حل".

وقال "نحاول مع العرب الدفع قدما" لكي نجعل "حل الدولتين هذا واقعا".

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سبع جولات شرق أوسطية وحضّ بلينكن إسرائيل على إتاحة دخول مزيد من المساعدات إلى القطاع، وحذّر من تصعيد إقليمي وناشد إسرائيل القبول بحل (قيام) الدولتين.

لكن الولايات المتحدة أسقطت باستخدامها حقّ النقض (الفيتو) مسعى فلسطينيا في مجلس الأمن لمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، معتبرة أن وضعية الدولة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر مفاوضات تعالج المخاوف الأمنية لإسرائيل.