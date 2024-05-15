قرب جبل طارق.. إسبانيا تحذر من "مواجهات مخيفة" مع حيتان الأوركا

أصدرت السلطات الإسبانية، الثلاثاء، توصيات للسفن الصغيرة بالتزام خط الساحل، لتجنب الصدامات المخيفة مع الحيتان القاتلة خلال أشهر الصيف، وذلك بعد اصطدام قارب صغير بحوت الأوركا في مضيق جبل طارق.

وفي أحدث واقعة، طلب شخصان على متن قارب يبلغ طوله 15 مترا، في المياه الإقليمية المغربية، المساعدة من خدمات الإنقاذ البحري الإسبانية، الأحد، بعد الإبلاغ عن اصطدام أحد حيتان الأوركا بسفينتهما مرات عدة، الأمر الذي أدى لإتلاف دفة القيادة وحدوث تسرب.

وتم إنقاذ الرجلين من قبل ناقلة نفط عابرة استدعيت من قبل رجال الإنقاذ، وغرق قاربهم في وقت لاحق.

وحثت وزارتا النقل والبيئة والبحرية التجارية في إسبانيا، الثلاثاء، القوارب الشراعية والزوارق الآلية الصغيرة على الحذر من حيتان الأوركا خلال الفترة من مايو، وحتى أغسطس، في المنطقة الواقعة بين جبل طارق وخليج قادس.

وتقول مجموعة عمل أتلانتيك الأوركا، وهي فريق من الباحثين في الحياة البحرية الإسبان، والبرتغاليين الذين يدرسون الأوركا بالقرب من شبه جزيرة أيبيريا، إن 197 مواجهة معروفة وقعت في عام 2021 وفي عام 2022.

كما أن مجموعة من الحيتان عرقلت سباقا للإبحار العام الماضي، حينما واجه قارب يبحر من هولندا إلى إيطاليا الحيوانات لمدة 15 دقيقة، مما دفع الطاقم إلى إسقاط أشرعة مركبتهم وإثارة قعقعة لصدهم.