الشباب والرياضة تستعد لانطلاق مبادرة «صيف شبـابنا» في شمال سيناء

ترأس إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أجتماعا مع مديري الإدارات المركزية، بحضور علاء الجغنه مدير إدارة العريش، وذلك في إطار استعدادا لانطلاق مبادرة صيّف شبابنا.

وتطرق الاجتماع الى تجهيز المكان، ويشارك فرق الجوالة ،والكشافة وأندية ، والفرق الرياضية ، وفرق الفن التعبيري والإنقاذ ، والتطوع داخل مراكز الشباب لاستقبال محافظ شمال سيناء، تأكيد على الدور المجتمعى الذى تقدمه مراكز الشباب وتنفيذا لرؤية واستراتيجية الوزارة نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

يذكر أن مبادرة "صيف شبـابنا"، منصة شاملة تقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء للشباب في جميع أنحاء مصر، وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر والتفاعل الاجتماعي وتشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في المجتمع، وتعزيز روح الابتكار والريادة لديهم، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطورهم المهني.