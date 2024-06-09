محمد منير .. تاريخ من الإنسانية والحكمة مع المعجبين

في شهر مايو من عام 2004 وفي حفل ضخم حضره الآلاف من الشباب أقيم عند سفح الاهرامات لتدعيم الملف المصري لاستضافة مونديال كأس العالم عام 2010 ، فوجئ الكينج محمد منير أثناء غنائه بصعود أحد الشباب علي خشبة المسرح والذي ألقى بنفسه علي "منير" ، وهو ما أدى إلى سقوطه وجرح يده التي نزفت بغزارة ، وبعد تدارك الموقف عاود الغناء بسرعة وبكل هدوء وظل متماسكا رغم كل الآلام التي كان يشعر بها .

بالتأكيد أصيب الكينج بحالة من الانزعاج النفسي الشديد ، وكان من الممكن أن يتصرف بطريقة عفوية وينهي الحفل للاطمئنان علي يده التي نزفت كثيراً ، أو يدافع عن نفسه لو بمحاولة الامساك بهذا الشاب ، ولكن بشئ من الحكمة تحامل الكينج علي نفسه ولم يمنح أحداً أن يشوه صورته أو صورة مصر من خلال حدث عالمي يتابعه العالم ، وعاد الهدوء سريعاً وانتهى الكينج من الاغنية وجرى القبض علي هذا الشاب .

لم تتوقف حكمة وانسانية الكينج عند هذا الحد ، بل تنازل عن حقوقه لدى هذا الشاب ، وخاصة حينما علم من خلال التحقيقات أنه ليس سوى طالب ثانوي، وقال الكينج وقتها : "أنا لا يمكن أن أكون سببا في ضياع مستقبل شاب في مقتبل العمر مثله مهما كانت الأسباب، واكتفيت بأنني استطعت تجاوز الموقف ونجحنا في عدم تشويه الحفل الذي سعدت به وسط عشرات الألوف من الشباب" .

هوس الاعجاب بالنجوم موجود في كل دول العالم ، وهناك العديد من المواقف المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها النجم سواء في الحفلات أو الافراح أو المناسبات العامة ، ولكن ردة فعل النجوم تختلف من نجم الى اخر ، فهناك من لا يطيق الزحام حوله ويرى أنها مضايقات ويتصرف بشئ من العشوائية ، وهناك من يرى مستقبلاً ابعاد تصرفه ، فيأتى رد فعله حكيماً حتى ولو كان على نفسه ، وه ما فعله الكينج في هذا الحفل وفي مناسبات اخرى عديدة ، حيث يرى دائماً ان الاولوية للمعجبين فهم من صنعوا اسمه وتاريخه .

مؤخراً أثارت صفعة عمرو دياب لأحد المعجبين أثناء احياءه حفل زفاف الجدل كثيراً ، وتعرض الهضبة للهجوم الشرس ، فكيف له أن يصفع معجباً أراد التقاط صورة معه ، وبرر البعض بأنه تعرض لمضايقات عدة ادت الي حدوث هذا الامر ، ولكن ما حدث لم يمنع من التعليقات الغاضبة من جانب رواد التواصل الاجتماعي على ما فعله عمرو .

عمرو دياب

وهناك واقعة مشابهة حدثت مع النجم العالمي عمر الشريف أثناء تواجده بمهرجان تريبيكا السينمائي بالدوحة ، حيث حاولت مذيعة التقاط صورة تذكارية معه ، ولكن جاءت ردة فعله غير متوقعة ، حيث صفعها على وجهها مما اثار غضب الكثيرين تجاه ما فعله الشريف .

عمر الشريف

ومن نجوم العالم هناك ويل سميث االذي جرى ترشيحه لأفضل ممثل عن فيلم King Richard ، ولم يتمالك نفسه تجاه كريس روك مقدم حفل جوائز الاوسكار مرشح جائزة وقام بصفعه على وجهه ، عندما ألقي روك نكتة حول تسريحة شعر زوجة سميث "جادا بينكيت سميث" ، حيث أشار إلى فيلم GI Jane الذي حلقت فيه الممثلة ديمي مور رأسها، في حين أن بينكيت سميث تعاني من حالة تساقط شعر مرضية .