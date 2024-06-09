رئيس جامعة المنوفية يتفقد مدينة الطالبات بكلية التربية النوعية في أشمون

تفقد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، مدينة الطالبات الجامعية بكلية التربية النوعية بمدينة أشمون.

رافقه خلال الزيارة الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناصر عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب مدير عام المدن الجامعية ومدير المدينة.

شملت الجولة تفقد مبنى المدينة الذي يضم ٦ أدوار بسعة ١٢٠ طالبة، حيث اطمأن على مستوى الخدمات والرعاية المقدمة للطالبات خلال فترة الامتحانات.

كما زار رئيس الجامعة مطعم المدينة للتأكد من جودة الوجبات ونظافة الأدوات، ومدى الالتزام بالمواصفات الصحية وقواعد السلامة المهنية.

وتفقد الدكتور أحمد القاصد أيضًا وجبة الغداء التي تضمنت أرزًا، ودجاجًا، وخضارًا مطهيًا، وثمرة فاكهة، بالإضافة إلى تفقد وجبات الإفطار والعشاء، واستمع إلى آراء الطالبات حول مستوى الخدمات، وجودة المرافق، وأعمال الصيانة، والنظافة، وسبل الراحة المتاحة خلال العام الدراسي والامتحانات.

وجه رئيس الجامعة بضرورة توفير كل سبل الراحة للطالبات، وتقديم وجبات غذائية صحية تتناسب مع احتياجاتهن البدنية والذهنية.