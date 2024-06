حماس: إسرائيل قتلت 3 رهائن بينهم أمريكي في النصيرات.. فيديو

كتائب القسام:

نعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية

נודיע לכם שבמקביל צה"ל הרג שלושה אסירים באותו מחנה אחד מהם נושא אזרחות אמריקאית

In exchange for them، your own army killed 3 of your own captives in the same attack; one of them… https://t.co/Ssk11UoSqt pic.twitter.com/w3l85NZlXR