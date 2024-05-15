أستون فيلا يحجز بطاقة دوري أبطال أوروبا في الأمتار الأخيرة بفضل مانشستر سيتي

حسم فريق أستون فيلا تأهله إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بعد فوز مانشستر سيتي على توتنهام في مباراة مثيرة جمعتهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم مانشستر سيتي أداء مقنعا في هذه المباراة، حيث سيطر على مجريات اللعب وسجل هدفين متأخرين عن طريق فيل فودين ورياض محرز في الدقيقتين 81 و86.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 88 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

في المقابل، دخل توتنهام هذه المباراة وهو بحاجة إلى الفوز للحفاظ على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ولكن، لم يفلح في تقديم أداء مقنع في هذه المباراة، حيث افتقد إلى الفعالية الهجومية واستقبل هدفين في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد توتنهام عند 63 نقطة في المركز الخامس، ليفقد أية فرصة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي للموسم القادم.

ويعد تأهل أستون فيلا إنجازا كبيرا للفريق، حيث قدم أداء مقنعا في معظم مباريات الدوري هذا الموسم، كما استفاد من تعثرات منافسيه في المباريات الأخيرة.