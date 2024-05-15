ريال مدريد يسحق ألافيس بخماسية ويحتفل بلقب الدوري الإسباني

احتفل ريال مدريد مع جماهيره بحسم لقب الدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه، وذلك بعد فوزه الساحق على ضيفه ألافيس بنتيجة 5-0 في ختام منافسات الموسم على ملعب سانتياجو برنابيو.

عمت أجواء من الفرح والبهجة ملعب سانتياجو برنابيو قبل انطلاق المباراة، حيث قام لاعبو ريال مدريد بعرض كأس الدوري أمام الجماهير احتفالًا بحسم اللقب قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وارتدى لاعبو ريال مدريد قمصانًا خاصة تحمل عبارة "Campeones" (الأبطال) خلال عملية الاحتفال.

سيطر ريال مدريد على مجريات المباراة منذ البداية، ونجح في حسم النتيجة لصالحه مبكرًا بتسجيله هدفين في أول 27 دقيقة.

افتتح جود بيلينجهام التسجيل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 10، ضاعف فينيسيوس جونيور النتيجة بعد 17 دقيقة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

واصل ريال مدريد ضغطه على مرمى ألافيس، وتمكن فيدريكو فالفيردي من تسجيل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

عزز فينيسيوس جونيور النتيجة في الدقيقة 70 بتسجيله هدفه الثاني في المباراة بعد تمريرة عرضية متقنة من بيلينجهام، وختم البديل أردا جولر مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 81.

