مبتكر وملهم.. مشروع تخرج دفعة مساحة دمنهور يبهر المتخصصين

نفذ طلاب الفرقة الرابعة بشعبة المساحة والخرائط في كلية الآداب بجامعة دمنهور مشروع تخرج مبتكرا، وتمحور المشروع حول رفع منطقة مكادي في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وإنشاء مدينة متكاملة تشمل شبكة طرق وشبكة صرف صحي وشبكة مياه، بالإضافة إلى العديد من الخرائط التحليلية والتجسيمية.

وتمت مناقشة المشروع بحضور الأستاذ الدكتور ماجد محمد شعله، نائب رئيس جامعة دمنهور، والأستاذة الدكتورة سماح الصاوي، عميد كلية الآداب، والأستاذة الدكتورة مني الصاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، والأستاذ الدكتور عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم، وكيل كلية الآداب.

وتمكن طلاب الدفعة الـ35 مساحة بجامعة دمنهور، من إعداد جزيرة سياحية تخيلية في منتصف مياه البحر الأحمر بمنطقة مارينا، حيث أبدى فريق من كلية الهندسة إعجابهم الشديد بالمشروع الذي قام به طلاب الشعبة.

وأعرب الأستاذ الدكتور ماجد شعله، نائب رئيس الجامعة، عن فخره بإنجازات طلاب المساحة ودورهم الهام في المشاريع الهندسية.

وكما أشادت الدكتورة سماح الصاوي، عميد كلية الآداب، بجهود طلاب الشعبة في تنفيذ مشروع مدينة متكاملة تشمل مباني سكنية ومنشآت خدمية مثل مستشفى ومدرسة وفندق ومتحف ومسجد ومحطة لتموين السيارات ومحطة مياه، بالإضافة إلى محطة إنتاج الكهرباء.

وأشارت إلى أن المخطط ثلاثي الأبعاد يتضمن إنشاء استاد رياضي متكامل يضم مدينة رياضية متكاملة، معبرة عن امتنانها لطلاب الدفعة وللمشرفين من هيئة التدريس بالكلية، وهم: الأستاذ الدكتور محمد الشرقاوي، الأستاذة الدكتورة هبة عزاز، الأستاذ الدكتور محمد عبده، الأستاذ الدكتور حسن أبو باشا، وجيلان عرقوب، ورانيا شلضم، أحمد أبو هاني، والمهندس محمد عنتر.