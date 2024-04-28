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الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

خبير لـ"الضفة الأخرى": تنظيم داعش سقط جغرافيًا ولكن أفكاره ما زالت موجودة

مصطفى أمين، الباحث
مصطفى أمين، الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي
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قال مصطفى أمين، الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن تنظيم داعش الإرهابي سقط جغرافيًا، ولكن أفكاره ما زالت موجودة حتى الآن.

وأضاف "أمين"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التنظيم يستغل الظروف السياسية للقيام بعملياته الإرهابية، حيث استهدف التنظيم بشكل واضح مطار كابل الأفغاني، وأسقط عددا كبيرا من المدنيين الأفغان، ودخل في صراع مع حركة طالبان، ولا يزال يوجه للحركة العديد من العمليات. 

وأوضح أن داعش لم ينته، وكل فترة يقوم ببعض العمليات لكي يظهر قدرته على البقاء والتواجد، وهذا واضح في عملية روسيا الإرهابية.

مصطفى أمين تنظيم داعش الإرهابي الضفة الأخرى