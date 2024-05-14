4 شهداء جراء قصف الاحتلال مدرسة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تحتوي على عدد كبير من اللاجئين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتم نقل الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى.

قال الدفاع المدني بغزة، أن التقديرات الأولية للقصف الإسرائيلي اليوم على منزلًا يعود لعائلة "كراجة" وكان يؤوي نازحين في النصيرات، تشير بوجود نحو 100 شخص على الأقل في المنزل.

وأعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني أنها تمكنت من انتشال 8 شهداء وإنقاذ عشرات الإصابات من النساء والأطفال بعد استهداف طائرات الاحتلال مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق تعود لعائلة "كراجه" بالنصيرات تأوي نازحين وما زال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض.