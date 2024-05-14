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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ضابط استخبارات أمريكي يعلن استقالته احتجاجا على دعم بلاده لإسرائيل

حرب غزة
حرب غزة
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ضابطا باستخبارات الدفاع الأمريكية "دي آي إيه" أعلن استقالته احتجاجا على موقف بلاده الداعم لإسرائيل في حربها على غزة.

وأعلن الضابط الذي يدعى هاريسون مان، وهو برتبة رائد في الاستخبارات الأمريكية، الاستقالة، اليوم الاثنين، واصفا الدعم الأمريكي لإسرائيل بأنه "غير مشروط"، وأضاف: "هذا الدعم هو الذي مكن إسرائيل من تجويع عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء".

واعتبر أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يشجعها على مواصلة التصعيد والتهديد بحرب أكبر، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل عن أسباب استقالته.

وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات واسعة بسبب موقفها من حرب غزة، وخاصة داخل الجامعات الأمريكية.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما نتج عنه مقتل نحو 35 ألف فلسطيني وإصابة نحو 79 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

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