استعدادًا لـ«يورو 2024».. منتخب إنجلترا يخسر من أيسلندا وديًا

تلقى منتخب إنجلترا، مساء اليوم الجمعة، هزيمة من نظيره الأيسلندي بهدف للا شئ، خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب استاد ويمبلي، ضمن تحضيرات الأسود الثلاثة لمنافسات بطولة يورو 2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب أيسلندا بهدف، سجله ثورتينسون الدقيقة 12، بتسديدة رائعة سكنت شباك حارس المنتخب الإنجليزي أرون رامسديل.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب إنجلترا تعديل النتيجة بأكثر من محاولة على المرمى، لكن صلابة دفاع المنتخب الأيسلندي كانت لها بالمرصاد، لتخرج كتيبة المدرب جاريث ساوثجيت بخسارة في آخر استعداداته لخوض نهائيات يورو 2024.

يورو 2024

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخب إنجلترا ضمن المجموعة الثالثة ببطولة يورو 2024، رفقة الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.