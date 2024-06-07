ads
السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استعدادًا لـ«يورو 2024».. منتخب إنجلترا يخسر من أيسلندا وديًا

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى منتخب إنجلترا، مساء اليوم الجمعة، هزيمة من نظيره الأيسلندي بهدف للا شئ، خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب استاد ويمبلي، ضمن تحضيرات الأسود الثلاثة لمنافسات بطولة يورو 2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب أيسلندا بهدف، سجله ثورتينسون الدقيقة 12، بتسديدة رائعة سكنت شباك حارس المنتخب الإنجليزي أرون رامسديل.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب إنجلترا تعديل النتيجة بأكثر من محاولة على المرمى، لكن صلابة دفاع المنتخب الأيسلندي كانت لها بالمرصاد، لتخرج كتيبة المدرب جاريث ساوثجيت بخسارة في آخر استعداداته لخوض نهائيات يورو 2024.

يورو 2024

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخب إنجلترا ضمن المجموعة الثالثة ببطولة يورو 2024، رفقة الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

منتخب انجلترا اخبار يورو 2024 آيسلندا يورو 2024 اخبار منتخب انجلترا